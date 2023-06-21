В Республике Коми организована проверка безопасности после возгорания буксира-толкача

В летний вечер, 21 июня, стало известно, что на буксире-толкаче под названием «Александр Мелехин» возник огонь. Возгорание произошло на 755-м км реки Печоры, недалеко от села Усть-Уса. На данный момент никаким образом не уточняется информация о пострадавших в результате пожара.

Глава Печорской транспортной прокураторы посчитал нужным выехать на место происшествия для того, чтоб выяснить обстоятельства и подробности случившегося. Там же правоохранительные органы начнут работу по проверке технического состояния буксира-тягача. А также они проведут оценку действий капитана.

Ранее в СМИ поделились, что на Лене произошло столкновение двух танкеров между собой. Из-за этого бензин разлился в реку, а прокуратора Иркутской области начала вести расследование по данному делу.