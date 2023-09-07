«В ресторане вынесло окна взрывной волной, но все будут работать»: как ростовчане отреагировали на взрыв БПЛА

Атаки украинских БПЛА по городам России участились. В этот раз беспилотник сбили над Ростовом-на-Дону, о чем сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Однако взрыва избежать не удалось.

О том, что происходит на месте падения дрона, нам рассказал местный житель Данил. По его словам, паники из-за случившегося нет.

«Настроения в городе спокойные, паники нет. Все нормально, все работают. Рядом с местом, где взорвался беспилотник, расположен «Гаврош». В этом ресторане вынесло окна взрывной волной, но штат весь на месте, все будут работать», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Район, где приземлился сбитый БПЛА, оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. В остальном же, по словам молодого человека, город живет обычной жизнью.

«Пушкинская улица перекрыта, выставлены наряды полиции, патрули ходят и ездят. Рядом со штабом ЮВО стоит много транспорта, видимо, проходят совещания в связи с произошедшим. Но в целом сильных повреждений большинство зданий не получили. Пострадали только окна, стекла до сих пор местами лежат. Есть несколько поврежденных автомобилей, но никто не обращает на них внимания», — отметил Данил.

Ранее стало известно, что жителей Ростова могут переселить из зданий, которые пострадали вследствие атаки БПЛА.