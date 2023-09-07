Жителей Ростова могут переселить из зданий, которые пострадали вследствие атаки БПЛА

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем интернет-мессенджере сообщил, как город восстанавливают после ночной атаки беспилотника, пишет интернет-издание « Ридус ».

Мэр Ростова-на-Дону отметил, что в случае необходимости жителей пострадавших домов могут временно переселить.

«На время проведения ремонтных работ жителям предложено переселиться в маневренный фонд», - отметил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко

На данный момент сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия атаки беспилотника в центре города. Поручено восстановить остекление в домах, где вылетели стекла. Некоторые конструкции нависли над зданиями, что требует срочного восстановления. На ряде улиц введен режим чрезвычайной ситуации.

Более 3000 человек оказались без электроэнергии. Экстренные и коммунальные службы также работают над тем, чтобы вернуть электроэнергию в дома ростовчан. На время работ принято решение не подпускать посторонних.

Беспилотник упал в центре Ростова возле здания штаба ЮВО в ночь на 7 сентября. На место происшествия выходили горожане, но сотрудники правоохранительных органов просили всех покинуть территорию на случай повторной атаки. Еще один дрон был сбит за чертой города.

Утром, 7 сентября, атака была совершена на здание железнодорожного вокзала в Брянске. Инфраструктура города не нарушена, но жители были очень перепуганы. Одна из горожанок Анна рассказала, как услышала гул и страшный хлопок.