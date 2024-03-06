В Реутове заработал Центр муковисцидоза

В подмосковном Реутове на базе филиала МОНИКИ заработал Центр муковисцидоза. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, учреждение оснащено всем необходимым оборудованием.

В центр могут обратиться совершеннолетние пациенты. Здесь можно проконсультироваться с врачом и пройти амбулаторное лечение. Помощь оказывается бесплатно по ОМС.

Адрес центра: город Реутов, Проспект Мира, дом 53.

Муковисцидоз — это очень редкое генетическое заболевание, при котором нарушается работа экзокринных желез.