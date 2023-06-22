В результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе пострадали 14 человек

Стало известно, что во вторник, 20 июня, в городе Котовск Тамбовской области случилось страшное происшествие. В здании завода обнаружили возгорание, о чем пишет RT

Пресс-служба местного правительства сообщила о том, что из-за ЧП, произошедшего в здании Тамбовского порохового завода? пострадало не менее 19 человек. Из них пятеро погибли в результате возгорания: один в больнице, а четверо – на месте происшествия. Раненными остались 14. Восемь пострадавших получили медицинскую помощь сразу. Других же пришлось госпитализировать.

Ранее о происшествии сообщали в Главном управлении МЧС по Тамбовской области. Согласно поступившей информации, возгорание произошло в здании завода, что расположен в городе Котовск. Максим Егоров, являясь главой области, выдвинул причину произошедшего. По его словам, ею оказался человеческий фактор.