В результате ДТП кемеровский автомобилист снес знак трамвайной остановки

Для кого-то утро начинается не с кофе, а с происшествий. Одно из них произошло на дорогах в кузбасской столице. Об этом пишет издание «Vse42.ru» . Известно, что в Кемерове водитель автомобиля повалили на землю дорожный знак.

Сообщается, что утром в четверг, пятого октября, движение на участке было затруднено. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей. Очевидцы засняли место ДТП, которое случилось в Кемерове на проспекте Шахтеров возле пересечения с Серебряным бором.

Судя по предоставленным кадрам, легковой автомобиль вылетел на пешеходную зону и снес знак трамвайной остановки. Причины этого могут быть разные, однако, важно помнить об одном – о соблюдении правил дорожного движения, чтобы таких случаев впредь не повторять. Ведь пострадать в результате ДТП может не только дорожный знак, но и пешеход.