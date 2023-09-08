В результате ДТП на трассе «Енисей» в Туве погибли пять человек

Как проинформировала пресс-служба республиканского МВД, трагедия произошла в ночь на пятницу, 8 сентября, в Туве на 926-ом километре автодороги Р-257 «Енисей».

В результате столкновения нескольких авто на дороге погибли пять человек, добавили в полиции.

«Сегодня, 8 сентября, около часа ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 926 километре автодороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались пять человек», - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Другие подробности ДТП не приводятся. В настоящее время на месте автоаварии работает следственно-оперативная группа. Движение по автодороге Енисей временно ограничено.

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