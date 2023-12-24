В результате сильного пожара в Чите сгорела автостоянка с 30 машинами и дом

Как проинформировали в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, инцидент произошел под утро воскресенья, 24 декабря, на окраине Читы. На пульт дежурного поступило сообщение об открытом огне.

Отмечается, что пламя удалось потушить не сразу, в результате чего огонь успел уничтожить автостоянку с 30 автомобилями. Также полностью выгорел стоявший поблизости нежилой двухквартирный дом.

«Открытое горение было ликвидировано в 03:29 на площади 700 кв. м. В результате пожара огнем уничтожена автостоянка с 30 автомобилями внутри и нежилой двухквартирный дом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по факту обрушения горки в Хакасии. Выяснилось, что она была установлена незаконно и с нарушениями.