В результате теракта ВСУ в Севастополе погибла 9-летняя дочь заммэра Магадана

Как передает Mash со ссылкой на сообщил мэра города Юрия Гришана, 9-летняя София в Севастополе отдыхала с мамой и отцом, заместителем главы администрации Магадана Олегом Аверьяновым.

Сообщается, что сегодня утром вся семья решила пойти на пляж в поселке Учкуевка и попала под ракетный обстрел украинских боевиков ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате падения осколков маленькая девочка получила ранения и скончалась на руках у медиков.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, трое погибших, из них двое - дети.

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь.

Несмотря на то, что уже госпитализированы около 100 человек, сейчас на пляже медиками продолжает оказываться вся необходимая первая помощь пострадавшим.