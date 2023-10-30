В результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали уже не менее 10 человек — минздрав Дагестана

Минздрав Республики Дагестан в своем аккаунте в соцсетях указывает, что в ходе погромов от действий разъяренной толпы пострадали как минимум 10 человек. По данным ведомства, среди них шесть представителей силовых структур, а также четверо гражданских.

В республиканском Минздраве также проинформировали, что все пострадавшие доставлены в больницы. Сейчас им медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

Протестующие в аэропорту Махачкалы продолжают забрасывать силовиков камнями и не собираются расходиться. Как сообщается в соцсетях, в ходе столкновений толпы с полицией один из силовиков получил ранение: булыжник попал полицейскому в голову.