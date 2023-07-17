В РФ будет повышен лимит бесплатных переводов самому себе

Депутаты подготовили правки для законопроекта перед вторым чтением в Думе, повышающую лимит для переводов между счетами граждан без обложения комиссией. Согласно проекту, россияне получат возможность переводить сумму до 30 миллионов рублей в месяц между счетами в различных банках, без обложения комиссией.

Проект был принят Госдумой в первом чтении и позволил переводить до 1,4 миллиона рублей в месяц. Теперь предлагается повысить лимит до 30 миллионов. При этом, банкам запретят вводить ограничения на размер и количество операций в указанных пределах.

Новый лимит будет применен к переводам между картами и в отделениях банка. Правки призваны освободить россиян от уплаты комиссии за перевод средств между банками.

Глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил информацию о внесении законопроекта.