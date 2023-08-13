В РФ был расширен перечень жизненно необходимых лекарств

В РФ будет расширен перечень жизненно необходимых лекарств, начиная с 13 августа. О вступлении соответствующего распоряжения в силу сообщается на официальном сайте российского правительства.

В июне премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение. Список, в том числе, был расширен и для лечения детей, страдающих от тяжелых и хронических заболеваний.

В перечень были добавлены новые формы для 4-х лекарств. В частности, были добавлены гранулы для «Глекапревир» и «Пибрентасвир», применяемых при терапии детей, болеющих гепатитом С в хронической форме.

Для «Просидола» была добавлена форма рассасываемых таблеток. Для «Пирфенидона» – таблетки в пленочной оболочке. Данная форма была разработана в РФ и зарегистрирована с прошлого года.

На данный момент, в списке жизненно необходимых лекарств находится порядка 800 препаратов.