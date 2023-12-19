В РФ были изменены правила перелетов для пассажиров с детьми

Граждане России теперь смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок во время перелета на самолете. Об этом сообщили представители российской Генеральной прокуратуры в социальных сетях ведомства.

В посте представители сообщили о том, что изменения в правила перелетов были внесены после соответствующего указания от главы органа Игоря Краснова.

Уточняется также, что информировать о новой опции путешественников будут во время регистрации на стойках и на официальных сайтах авиакомпаний. Кроме этого, генеральный прокурор также поручил проследить за соблюдением перевозчиками и аэропортами прав пассажиров, летящих с малолетними детьми. Приказ был отдан на фоне частых жалоб со стороны путешественников и сообщений в СМИ о несоответствующем отношении к таким пассажирам и нарушении их прав.