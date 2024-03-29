В РФ хотят запретить публикации в соцсетях с кадрами убийств и пыток

В РФ предлагается ввести запрет на публикацию видеоматериалов, на которых запечатлены убийства, пытки и насилия в соцсетях. Об этом сообщило издание «Известия» .

Сообщается, что соответствующее предложение поступило от депутата Госдумы Максута Шадаева. По его словам, за прошедшую неделю российский сегмент интернета столкнулся с большим количеством материалов с запечатленным насилием после теракта в Подмосковье. Шадаев добавил, что данная трагедия продемонстрировала тот факт, что сейчас в соцсетях нет ограничений на такой контент, что вредит взрослым, детям и подросткам страны.

Депутат также заявил, что получает обращения от родителей с просьбой принять соответствующие меры в отношении таких материалов. Он предложил оставить доступ к таким материалам только для правоохранительных органов.

Шадаев также выразил мнение, что просмотр подобных кадров другими группами лиц может плохо сказаться на общественном мнении и психике молодежи.