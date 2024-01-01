В РФ изменились условия выдачи маткапитала

С наступлением 2024-го года маткапитал в России будет выдаваться лишь тем родителям, которые имеют гражданство страны в день рождения ребенка. Лишь в таких случаях, новорожденному будет присвоен статус российского гражданина. Закон с таким содержанием был подписан российским президентом Владимиром Путиным.Документ с изменениями в законодательстве был размещен на портале правовой информации.

Уточняется также, что отныне при принятии решения о выдаче маткапитала не будут учитываться те дети, которые не получили гражданство РФ при рождении.

Закон не коснется тех жителей страны, которые постоянно проживали на новых регионах РФ на день их принятия в состав страны. За такими гражданами будет сохранено право на получение капитала, даже если они не имели гражданства на момент рождения детей.