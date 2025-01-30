В РФ предложили использовать результаты диспансеризации при выдаче медсправок водителям

Результаты прохождения диспансеризации могут в будущем использоваться для выдачи медицинских справок российским водителям, сообщило РИА Новости со ссылкой на инициативу Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что соответствующий законопроект уже разработан ведомством совместно с профильным комитетом Государственной думы РФ.

Согласно новым правилам, данные диспансеризации будут использоваться для оформления медицинских справок водителям, чтобы значительно сократить временные затраты граждан. Теперь водителям не потребуется повторно проходить обследования, так как информация будет получена из уже существующих медицинских записей.

В 2024 году Минздрав также осуществил усовершенствование приказа о порядке проведения медицинского освидетельствования. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Данные освидетельствования по состоянию алкогольного опьянения будут передаваться в наркологические диспансеры по месту жительства водителей.

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