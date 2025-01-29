В России дроны начали штрафовать нарушителей ПДД

Жителю глубинки выписали штраф за нарушение правил дорожного движения с помощью дрона: патрулирование региональных дорог с воздуха стало более активным. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, дрон застал водителя врасплох на трассе Киров — Уржум — Вятские Поляны вблизи небольшого населенного пункта Кумены.

Молодой человек не успел завершить маневр обгона и надеялся, что ему повезет. Однако через несколько сотен метров его остановили сотрудники ГИБДД. Они продемонстрировали видео с дрона, зафиксировавшего нарушение, а также сам беспилотный аппарат, следивший за водителями с высоты.

Водителю выписали штраф в размере 7500 руб. по новой системе, которая начала действовать с начала года. Автомобилист отметил, что часто проезжал этой дорогой и такие инциденты для него в новинку — дрон еще никогда не фиксировал его нарушения.

Ранее омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская рассказала об увеличении штрафов за нарушения ПДД.