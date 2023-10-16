В РФ предложили разрешить тратить материнский капитал на лечение детей и матери

Она сообщила, что ранее уже подавалась подобная инициатива, но она не была поддержана правительством. Причиной для этого стало наличие ОМС, по которому и так можно было получить все необходимое лечение. Тем не менее, Бессараб и поддержавшие проект, настаивали на том, что существуют другие виды лечения, которые стоят больших сумм.

Депутат рассказала, что собирается повторно предложить инициативу правительству.

Накануне министр труда Антон Котяков сообщил о том, что в стране вырастет материнский капитал с 2024 года. По его словам, сумма за первенца вырастет до 630 тысяч рублей, а за второго ребенка – до 834 тысяч рублей.