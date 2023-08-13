В РФ резко увеличились продажи препаратов для похудения

В РФ резко увеличились объемы продаж препаратов для похудения на фоне их ухода с российского рынка. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group.

Сообщается, что продажи лекарств для похудения выросли более, чем на 20% за полгода. Такой всплеск вызван тем, что большинство известных производителей решили уйти с российского рынка.

Согласно данным DSM Group, почти половина (44%) денежных продаж препаратов, пришлась на «Редуксин», 33% – на «Голдлайн». В составе обоих средств имеется сибутрамин, который создает у человека ложное чувство сытости.

Остальные препараты, такие как «Листата», «Орсотен», «Ксеникал» и «Ксеналтен» содержат ингибитор липаз орлистат. В результате его действия нарушается расщепление пищевых жиров. Принимающие эти лекарства, худеют, так как уменьшается всасывание жиров из их ЖКТ.