В РФ впервые наказали российских военных, не отразивших агрессию ВСУ

Два офицера Вооруженных сил Российской Федерации приговорены к четырем годам тюремного заключения за неотражение атаки украинских боевиков на территорию Белгородской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на знакомый с ходом уголовного дела источник.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Тогда ВСУ атаковали в селе Старая Нелидовка Белгородской области склад с военной техникой и боеприпасами. В результате нападения врага погибли семь российских военных и 43 получили ранения.

«Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — пишет издание.

При этом судебной инстанцией было отклонено требование стороны обвинения о лишении всех подсудимых офицерских званий. Таким образом, отбыв положенный срок (или выйдя по УДО) все они смогут продолжить службу в рядах российской армии.