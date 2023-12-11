В РФ вступил в силу закон об обязательной сдаче загранпаспорта при запрете на выезд

С сегодняшнего дня в РФ вступает в силу правило о сдаче загранпаспорта в случае наличия у гражданина ограничения на выезд с территории страны. Постановление об этом было опубликовано на официальном портале правовой информации в конце прошлого месяца.

Сообщается, что российские граждане с ограниченным правом на выезд из страны, теперь обязаны в течение пяти дней сдать свой загранпаспорт на хранение. Уточняется, что паспорт будет возвращен гражданину, когда истечет срок запрета.

Как указано в опубликованном документе, данная мера призвана снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления документом со стороны должностных лиц.

Сообщается также, что во время сдачи документа, оформляется акт о приеме и передачи паспорта в 2 экземплярах. Один выдается гражданину, а второй остается у государственного органа для составления и ведения учета.