В РФ запустили маршрут, посвященный двум металлургическим предприятиям Белгородской области

Стало известно, что в регионе запущен маршрут, который посвящен металлургии. Благодаря ему туристы смогут всего за один день увидеть всю цепочку производства металла.

Пресс-служба регионального управления по туризму сообщила ТАСС о том, что в субботу, седьмого октября 2023 года, в России запустили промышленный маршрут, который объединил между собой два крупных предприятия, расположенных в Белгородской области.

Благодаря маршруту под названием «От руды до проката», запущенному компанией «Металлоинвест», туристы смогут наглядно увидеть всю цепочку производства металла всего за один день. Они посетят производственные площадки двух крупнейших предприятий региона.

Также удастся посмотреть и на карьер, в котором добываются негорючие полезные ископаемые. Сообщается, что он считается крупнейшим в мире. Стоит отметить напоследок, что сама экскурсия длится порядка шести часов.