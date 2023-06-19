В Риме проходит акция протеста против антироссийской политики Запада

Мероприятие проходит в Риме, а для участия в нем с разных частей Италии съехалось порядка 15 тысяч человек.

Акция прошла по центральным улицам столицы и закончилась митингом перед Римским форумом. На манифестации в качестве спикера выступили экс-премьер страны Джузеппе Конте, блогер Беппе Грилло и представители гражданского общества.

Компанию им составил актер Мони Овадия, который в ходе своей речи заявил, что коллективный Запад стремится разрушить Россию и после этого, он «переключится» на Китай.

Овадия призвал решить конфликт дипломатическим путем и приступить к ведению переговоров.

В январе итальянским парламентом было одобрено продолжение оказания поддержки Украине. В феврале был одобрен шестой пакет военной помощи.