«В ритме бегства». Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин покинул Россию

Его отъезд совпал по времени с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье о мошенничестве. Как заявил собеседник агентства, он уехал сразу после возбуждения дела.

Напомним, водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве на 500 млн рублей.

Имя Андрея Разина было внесено в федеральный розыскной реестр МВД. Правоохранительные органы подозревают его в незаконном присвоении авторских гонораров за песни уже несуществующего коллектива.

Ранее сообщалось о том, что Разина лишили прав на песни «Ласкового мая».