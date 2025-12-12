«В ритме бегства». Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин покинул Россию
Андрей Разин покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела
По данным осведомленного источника РИА Новости, музыкальный продюсер Андрей Разин, известный как создатель группы «Ласковый май», покинул территорию России.
Его отъезд совпал по времени с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье о мошенничестве. Как заявил собеседник агентства, он уехал сразу после возбуждения дела.
Напомним, водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве на 500 млн рублей.
Имя Андрея Разина было внесено в федеральный розыскной реестр МВД. Правоохранительные органы подозревают его в незаконном присвоении авторских гонораров за песни уже несуществующего коллектива.
Ранее сообщалось о том, что Разина лишили прав на песни «Ласкового мая».