В ряде регионов России отметили сбои в работе популярного мессенджера

Многие клиенты мессенджера Telegram сегодня заметили в Москве и Санкт-Петербурге, что временами он перестает корректно работать. Иногда он зависает и «подтормаживает». Сообщения адресатам отказываются уходить и приходить вовремя.

Сервис DownRadar подтвердил данную информацию. По его сведениям, самые большие проблемы у востребованного у россиян мессенджера наблюдаются именно в столице. В Санкт-Петербурге они менее заметны, но также присутствуют. Внезапно, они значительны на территории Украины, в Киеве и Харькове. Еще в меньшей степени они имеются в Воронежской и Волгоградской областях.