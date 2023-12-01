В Рязани чат-бот станет информировать об услугах ЗАГСа
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
Главное управление ЗАГС Рязанской области разработало чат-бот для информирования граждан об услугах. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что благодаря нововведению желающие смогут найти необходимую информацию об услугах, узнать часы работы конкретного отделения и отследить статус поданного заявления.
Добавляется, что также ведомством уже запущен проект «История семьи», в рамках которого жители региона смогут поделиться историей своего рода.