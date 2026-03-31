В Рязани начали подготовку к купальному сезону – 2026

В Рязани официально дан старт подготовке к купальному сезону – 2026 — планы на этот счет стали главной темой заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. С первого дня лета, 1 июня, для жителей и гостей города распахнут двери пять оборудованных пляжей. Традиционно в списке лидируют Борковские карьеры, где под присмотром спасателей можно будет отдыхать сразу на трех локациях, а также проверенные временем места — Ореховое озеро и живописная река Старица у Лысой горы в Солотче. Об этом сообщает издание 7info.

Чтобы отдых не омрачался происшествиями, к каждому пляжу прикрепят полноценные спасательные посты и медпункты. В зоне купания будет организовано дежурство не только спасателей и медиков, но и персонала, отвечающего за чистоту территории. Для безопасности водолазы тщательно обследуют дно, а санитарно-эпидемиологическая служба, в свою очередь, проведет необходимые пробы воды. Но внешне пляжи в этом году могут порадовать не только чистотой, но и новым обликом: управление градостроительства и архитектуры уже разработало концепцию единого визуального стиля, так что все пять точек получат узнаваемое оформление.

Впрочем, подготовка к лету — это не только пляжный сервис, но и серьезный блок по противопожарной безопасности. Пока одни специалисты готовят зоны отдыха у воды, сотрудники МП «Водоканал города Рязани» проводят масштабную ревизию городской инфраструктуры. Они проверяют работоспособность пожарных гидрантов, устраняют неполадки в оборудовании и восстанавливают координатные таблички, чтобы в экстренной ситуации доступ к водоисточникам был максимально быстрым и беспрепятственным.

Таким образом, город подходит к летнему сезону комплексно: с одной стороны, создаются комфортные и безопасные условия для пляжного отдыха с единой навигацией и круглосуточным дежурством служб, с другой — усиливается противопожарная защита, чтобы минимизировать риски в жаркий период. Все эти меры направлены на то, чтобы предстоящее лето прошло для рязанцев спокойно и без происшествий.

