В Рязани назвали наиболее высокооплачиваемую вакансию ноября

В Рязани в текущем месяце предлагают наиболее высокооплачиваемую вакансию — вакансию тракториста. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что на данную должность необходим сотрудник с релевантным опытом работы от трех лет, зарплата которого составит от 150 тыс. рублей.

Отмечается, что также среди высокооплачиваемых вакансий в городе — работа завпроизводством, зарплата на данной должности составит от ста тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают и инженеру-энергетику.

Добавляется, что также в указанный рейтинг также вошли вакансии ведущего менеджера по развитию региона и водителя с зарплатой 100 тыс. рублей.

Ранее карьерный консультант Валинуров оценил важность профессии офицера-наставника.