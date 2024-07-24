В Рязани планируется провести ремонт 25 дорог до конца года

По словам начальника сектора ремонта дорог управления дорожного хозяйства и транспорта Рязани Ивана Григорова, на ремонт всех дорог в городе необходимо примерно 12 млрд рублей. Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что данная сумма выведена с учетом инфляции. Так, пять лет назад все рязанские дороги можно было отремонтировать примерно за два миллиарда рублей.

Уточняется, что помимо укладки нового дорожного полотна в данную сумму входит ремонт ливневых канализации, мостов, путепроводов, освещения.

По мнению Григорова, в текущем году в Рязани будет отремонтировано 25 дорог.