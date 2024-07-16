В Рязани пояснили причины роста стоимости льготных проездов на транспорте

Администрация Рязани пояснила причину, из-за которой повысилась стоимость льготных проездных на общественном транспорте. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что часть стоимости льготного проезда оплачивается перевозчиками из городского бюджета. Областным парламентом был установлен новый порядок определения стоимости льготных проездных, это и стало причиной удорожания льготных проездов.

Отмечается, что в среднем одна льготная категория граждан совершает до 50 поездок ежемесячно, это стало отправной точкой для определения квоты.

Подчеркивается, что стоимость льготного проезда в Рязани изменится уже с начала следующего месяца.