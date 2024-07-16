В Рязани пояснили причины роста стоимости льготных проездов на транспорте
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Администрация Рязани пояснила причину, из-за которой повысилась стоимость льготных проездных на общественном транспорте. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что часть стоимости льготного проезда оплачивается перевозчиками из городского бюджета. Областным парламентом был установлен новый порядок определения стоимости льготных проездных, это и стало причиной удорожания льготных проездов.
Отмечается, что в среднем одна льготная категория граждан совершает до 50 поездок ежемесячно, это стало отправной точкой для определения квоты.
Подчеркивается, что стоимость льготного проезда в Рязани изменится уже с начала следующего месяца.