В Рязани появится более 140 «умных остановок» в течение девяти лет
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
В Рязани увеличат число «умных остановок» до 150 штук к 2032 году. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что на данный момент таких остановок в городе всего пять.
Добавляется, что сегодня в городе около 670 остановок в целом, почти в 500 установлены павильоны.
Уточняется, что освещение имеется более чем на 240 остановках, на 115 присутствует информационные табло, где транслируется расписание прибытия транспорта.