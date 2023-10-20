В Рязани появится более 140 «умных остановок» в течение девяти лет

В Рязани увеличат число «умных остановок» до 150 штук к 2032 году. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что на данный момент таких остановок в городе всего пять.

Добавляется, что сегодня в городе около 670 остановок в целом, почти в 500 установлены павильоны.

Уточняется, что освещение имеется более чем на 240 остановках, на 115 присутствует информационные табло, где транслируется расписание прибытия транспорта.