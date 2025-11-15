В Рязани с 10 по 14 ноября состоялся обучающий интенсив для школьников из Каширы

Учащиеся медицинского класса из подмосковной Каширы стали участниками специальной образовательной сессии, которая проходила с 10 по 14 ноября на базе Рязанского государственного медицинского университета.

Воспитанники школы №3 получили уникальную возможность погрузиться в атмосферу студенческой жизни будущих врачей и познакомиться с основами медицинской профессии.

В рамках интенсивной образовательной программы подростки посещали занятия по биологии и химии, а также отрабатывали практические навыки на специализированных тренажерах и симуляторах в условиях университетских лабораторий. Несмотря на серьезную нагрузку и усталость, все участники сохранили позитивный настрой и энтузиазм, выразив желание продолжать изучение медицины.

Данная выездная сессия стала важным этапом в формировании профессиональных интересов и практических компетенций у будущих медицинских работников. Ознакомительные мероприятия такого формата помогают школьникам сделать осознанный выбор профессии и получить представление о реальной работе в сфере здравоохранения.