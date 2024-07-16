В Рязани свыше 90 автобусов и 20 троллейбусов оснащены кондиционерами

В Рязани продолжается обновление парка общественного транспорта, за последние два года на маршруты вышли свыше 90 новых автобусов и 25 новых троллейбусов, оснащенных кондиционерами. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что заключен договор на техническое обслуживание кондиционеров. Все неисправности устраняются оперативно, в ночное время, чтобы не снимать автобусы с маршрутов.

Подчеркивается, что пассажиры имеют право потребовать включить кондиционер у водителя автобуса или троллейбуса.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, состояние электричек, которые курсируют между Рязанью и Москвой, значительно улучшилось. Так, проведен ремонт вагонов, улучшено освещение и санитарное состояние.