В Рязани впервые состоялся бал влюбленных

Сегодня Главном управлении ЗАГС Рязанской области первый раз состоялся бал влюбленных, в котором приняли участие как молодые супруги, так и те. Кто много лет в браке. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что под музыку Рязанского камерного оркестра они исполняли танцы. Помимо танцевальной части в программе бала была предусмотрена также и концертная.

Уточняется, что в рамках бала прозвучал не только «Свадебный марш» Мендельсона, но и вальсы Штрауса, Генри Манчини и других. Вечер открыл гранд-марш, после чего были исполнены вальс, падеграс, котильон, фигурный вальс, танго и медленный танец.

Добавляется, что в ходе мероприятия парам вручили благодарственные письма «За многолетнее супружество и прочный семейный союз».