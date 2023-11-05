В Рязани задержали подозреваемого в убийстве судебного пристава

В Рязани правоохранители задержали предполагаемого убийцу начальника отдела службы судебных приставов по региону Сергея Калужского, сообщили в следственном комитете.

Задержанный заключен под арест до 31 декабря 2023 года.

Сергей Калужский был застрелен 1 ноября тремя выстрелами в голову и грудь, когда возвращался домой с работы.

Задержанный, житель Рязанской области 1979 года рождения, сообщил, что убийство он совершил по мотивам личной неприязни к Калужскому, и оно не связано с профессиональной деятельностью убитого.

Адвокат арестованного Сергей Кочетков рассказал журналистам, что его подопечный раскаивается в содеянном. По словам юриста, он лишь хотел попугать Калужского, к которому испытывал чувство обиды и ревности.