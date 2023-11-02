В Рязани жестоко убили начальника отдела службы судебных приставов

В Рязани выстрелом в голову убит руководитель отдела службы судебных приставов Сергей Калужский, сообщили в региональной прокуратуре.

Расправа с Калужским произошла вечером 1 ноября в профессиональный праздник убитого, День судебного пристава.

35-летний Калужский возвращался домой с работы. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в голову.

По данным канала «112», у пристава мог быть конфликт с коллекторами. По другой версии, убийство мог совершить кто-то из должников, с которым работал Калужский. В любом случае, профессиональная деятельность пристава считается основным мотивом для преступления.