В Рязанской области 7% населения составляют девочки до 14 лет

В Рязанской области девочки в возрасте до 14 лет составляют 7% всего населения и 13% женского населения. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что также в регионе почти две трети жительниц являются жителями города.

Уточняется, что наибольшую часть девочек в Рязанской области составляют девочки 7-14 лет – их более половины от всего числа девочек.

Добавляется, что свыше 5,5 тыс. девочек в регионе имеют паспорта.