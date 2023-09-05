В Рязанской области наиболее популярными именами новорожденных в августе стали Илья и Анна

В Рязанской области самыми популярными именами новорожденных в прошлом месяце стали Илья и Анна. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление ЗАГС.

Отмечается, что также детей называли именами Михаил, Максим, Дмитрий, Полина, София и Мария.

Добавляется, что среди редких имен в августе в регионе родители выбирали для своих детей имена Петр, Валерий и Адам, а также Арсения, Таисия и Ульяна.