В Рязанской области наиболее популярными именами новорожденных в августе стали Илья и Анна
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В Рязанской области самыми популярными именами новорожденных в прошлом месяце стали Илья и Анна. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление ЗАГС.
Отмечается, что также детей называли именами Михаил, Максим, Дмитрий, Полина, София и Мария.
Добавляется, что среди редких имен в августе в регионе родители выбирали для своих детей имена Петр, Валерий и Адам, а также Арсения, Таисия и Ульяна.