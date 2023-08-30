В Рязанской области оказались маловостребованными дорожные строители

Общество

Фото: [©Павел Львов/РИА Новости]

В Рязанской области наблюдается падение спроса на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства: так, он снизился почти наполовину. Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что средние зарплаты в данной сфере, напротив, выросли более чем на 30 тыс. рублей.  

Добавляется, что лидерами в данной отрасли по числу вакансий являются Москва, Красноярский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Свердловская область.

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