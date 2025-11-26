В Рязанской области отремонтируют 146 километров дорог в 2025 году

В Рязанской области реализуется масштабная программа модернизации дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта. По поручению губернатора Павла Малкова в 2025 году планируется привести в порядок 43 автомобильные трассы общей протяженностью 146 километров, включая как региональные магистрали, так и местные подъездные пути. Об этом сообщает издание 7info.

На текущий момент подрядчики уже завершили работы на 28 объектах, уделив особое внимание дорогам, ведущим к социально значимым объектам. В числе обновленных маршрутов — подъезды к селам Огородниково, Поливаново и Ногино, а также ключевая трасса Лакаш – Брыкин Бор протяженностью 4,9 км, соединяющая несколько населенных пунктов с медицинским пунктом и детским садом. На этих участках полностью заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и установлены современные дорожные знаки.

Особое значение имеет начавшееся строительство нового моста через Оку, который получил федеральное финансирование и статус стратегического объекта. Работы ведутся одновременно на двух берегах реки, где уже погружена большая часть свай, а к 2029 году сооружение будет полностью введено в эксплуатацию. Параллельно завершен капитальный ремонт трех мостовых переходов через меньшие реки, еще на четырех объектах реконструкция близка к завершению.

Дополнительным элементом развития инфраструктуры стало внедрение интеллектуальной транспортной системы, объединившей 303 видеокамеры и 104 детектора транспортных потоков. Данные с них поступают в единый центр управления, что позволяет оперативно анализировать дорожную обстановку и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Итогом проводимой политики стало заметное улучшение качества дорожного полотна и повышение транспортной доступности как для жителей региона, так и для туристических маршрутов. Как подчеркивает губернатор, приоритетами остаются школьные маршруты, дороги к социальным объектам и магистрали, обеспечивающие экономическое развитие области, что соответствует запросам местных жителей и стратегическим задачам региона.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове по просьбам жителей отремонтировали 22 дороги.