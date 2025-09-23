В подмосковном Щелкове по просьбам жителей отремонтировали 22 дороги

В Щелкове по просьбам жителей в рамках Народной программы «Единой России» отремонтировали 22 дороги, площадь уложенного асфальта превысила 88 тыс. кв. м. Об этом рассказал секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

«Всего на 2025 год предусмотрен ремонт 24 дорог <...>. При этом отдельно стоит отметить областную программу: именно в ее рамках за пять лет удалось обновить около 30 крупных дорожных участков, что значительно повысило транспортную доступность для жителей округа», — сказал Булгаков.

Так, например, дорожники провели работы на улицах Заречная, Жуковского и Краснознаменская. В деревне Малые Петрищи обновили дорожное покрытие общей площадью 11,5 тыс. кв. м, в Корякино — подъезд к деревне и дорогу в самом населенном пункте и так далее.

В общей сложности по Народной программе «Единой России» за последние пять лет в округе отремонтировали более 117 километров дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.