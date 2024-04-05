В Рязанской области отремонтируют свыше 220 км автомобильных дорог

В Рязанской области стартовал дорожный ремонт. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что планируется привести нормальное состояние более 220 километров трасс, из которых свыше 110 будут отремонтированы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что в настоящее время ведется ямочный ремонт на самых проблемных участках. Так, стартовали работы на федеральной трассе «Золотое кольцо» на участке от Кобылинки до Тумы.

Ранее сообщалось, что дорожные службы провели ремонт на участках региональной дорожной сети в пяти муниципалитетах Московской области. Ремонтные работы были проведены в сжатые сроки, поскольку оказывают прямое влияние на безопасность дорожного движения.