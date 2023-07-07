В Рязанской области ожидается рождение 6,6 тыс. детей до конца года

В Рязанской области утверждена программа «По повышению рождаемости» на 2023-2025 годы, согласно которой к концу текущего года рождаемость должна составить 6,6 тыс. детей. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что в программу включены меры по укреплению семейных ценностей в обществе, профилактике абортов, развитию инфраструктуры и поддержке семей с детьми, повышения числа родов в областных медучреждениях и уменьшение возраста рождения первого ребенка.

Уточняется, что на данный момент зафиксирован спад рождаемости в Рязанской области: так, за первый квартал этого года родилось более чем на 200 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.