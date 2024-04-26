В Рязанской области почти 840 жителей, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, получают выплаты

В Рязанской области проживают около 200 ликвидаторов и свыше 640 граждан с инвалидностью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, получающие ежегодные и ежемесячные выплаты от государства. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что ликвидаторы указанной аварии имеют право выйти на пенсию по старости досрочно. Пострадавшим гражданам предоставлено право выбора между страховой пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению.

Добавляется, что инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам в связи с военной травмой, имеют право на установление двух пенсий одновременно.

Отмечается, что граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на получение набора социальных услуг.





