В Рязанской области прожиточный минимум вырастет более чем на 2,6 тыс. рублей в 2025 году

В Рязанской области в следующем году будет увеличена величина прожиточного минимума более чем на 2,6 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что он составит 15 782 рубля, в то время как в этом году этот уровень составляет 13 576 рублей.

Отмечается, что при этом будут установлены и размеры прожиточного минимума для различных категорий: для трудоспособного населения они составят 17,2 тыс. рублей, для пенсионеров — около 13,6 тыс. рублей, для детей – 15,3 тыс. рублей.

Добавляется, что величина прожиточного минимума учитывается при назначении разных соцвыплат и пособий.