В Рязанской области прожиточный минимум вырастет почти на 800 рублей в 2024 году

Прожиточный минимум в Рязанской области в следующем году вырастет почти на 800 рублей и составит 13576 рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на проект постановления регионального правительства.

Отмечается, что также более чем на 650 рублей увеличится прожиточный минимум для пенсионеров, свыше чем на 850 рублей – для трудоспособного населения и почти на 530 рублей – для детей.

Уточняется, что в настоящее время закон еще не вступил в силу.