В Рязанской области расширены меры соцподдержки участников СВО

Депутатами регионального парламента одобрен ряд законопроектов, направленных на расширение мер поддержки участников спецоперации и их семей в Рязанской области. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что введено право на предоставление бесплатных земельных участков для участников спецопераций, имеющих госнаграды, а также для семей погибших.

Добавляется, что также требование о минимальном сроке регистрации на территории Рязанской области устранено для семей участников спецоперации с тремя и более детьми.

Уточняется, что право на получение мер соцподдержки предоставили участникам спецоперации, не зарегистрированных в Рязанской области по месту жительства, но проходящих службу на территории региона.