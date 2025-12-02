В Рязанской области реабилитацию детей-инвалидов упростили с помощью электронных сертификатов

В Рязанской области набирает обороты важный социальный пилот, который меняет правила игры для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Уже с начала этого года более 225 ребят прошли курс реабилитации не по старой схеме, а с помощью современных электронных сертификатов. Эта система, запущенная год назад, наконец-то показывает реальные результаты, избавляя родителей от бумажного лабиринта и долгого ожидания помощи. Об этом сообщает издание 7info.

Проект адресован тем, кто только встал на этот непростой путь: он рассчитан на родителей, чьим детям в возрасте от четырех до 18 лет впервые установили инвалидность. Социальный фонд региона уже выдал 333 таких цифровых сертификата, превратив их в реальный и понятный ресурс для восстановления здоровья. Суть в том, чтобы семья сама могла выбрать подходящее реабилитационное учреждение из одобренного списка, не довольствуясь единственным вариантом «по умолчанию». Оплата происходит автоматически через сертификат, а главное — программа позволяет родителю проживать в стационаре вместе с ребенком, обеспечивая ему необходимую психологическую поддержку во время лечения.

Такая свобода выбора и простота оформления уже приносят конкретные последствия. Базовый 21-дневный курс можно проходить как в стационаре, так и в полустационаре, ориентируясь на рекомендации врачей. Вся финансовая сторона организована через карту «Мир», реквизиты которой указываются один раз — при оформлении документов в бюро медико-социальной экспертизы. Это разрывает замкнутый круг хождения по инстанциям. Сейчас в проекте участвуют два проверенных центра — «Центр социального развития» и реабилитационный центр «Сосновый бор», где дети получают помощь по индивидуальным программам.

Итогом становится новая, более человечная модель поддержки. Государственная помощь превращается из абстрактной возможности в четкий и работающий инструмент. Семьи тратят меньше сил на борьбу с бюрократией и больше — на заботу о ребенке, а целевые средства гарантированно доходят до реабилитационных учреждений. Пилот в Рязанской области наглядно доказывает, что социальные услуги могут быть гибкими, удобными и ориентированными на реальные потребности людей, задавая важный стандарт для всей страны.

