В Рязанской области сегодня проживают почти 70 пенсионеров в возрасте ста лет

В Рязанской области проживает около шести тысяч пенсионеров, которые перешагнули 90-летний рубеж, а около 70 из них отметили вековой юбилей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что также в настоящее время в регионе насчитывается 314 тыс. жителей старше трудоспособного возраста, из которых 11% из них продолжают работать, а более половины регулярно занимаются физкультурой и спортом. Также каждый пятый пенсионер уверенно владеет Интернетом.

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни рязанцев составляет 73,2 года, что позволяет рязанской области занимать третью строчку рейтинга по данному критерию среди регионов ЦФО.

Ранее экономист Константин Добромыслов пояснил, почему изменений пенсионного возраста в России не стоит ожидать до 2030 года.