В Рязанской области снизилось количество жалоб на участников финансового рынка
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Центробанк РФ за первое полугодие получил от жителей Рязанской области более 840 жалоб, что почти на 22% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что более 410 жалоб поступило на работу банков, то почти на 12% меньше, чем в прошлом году.
Добавляется, что почти на треть сократился объем жалоб по ипотеке.
Уточняется, что почти на 40% жалоб меньше, чем в прошлом году, поступило на страховщиков.